إسرائيل: اعتقال خمسة أشخاص في ختام تظاهرة لعائلات الرهائن في تل أبيب حاولوا قطع طرق أيالون

خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء إسرائيل، مساء اليوم السبت، للمطالبة بعودة الرهائن المئة لدى حركة حماس وضد سياسة حكومة نتنياهو، وشارك الآلاف في مسيرة حاشدة في "ساحة الرهائن" في ساحة متحف تل أبيب. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة اشخاص (4 بتهمة السلوك غير المنضبط، وواحد للاعتداء على ضابط شرطة)، و3 معتقلين قاصرين – أطلق سراحهم.

فيما تظاهر آلاف آخرون في شارع بيغن بالمدينة، حيث أشعلت حرائق تم إخمادها بعد وقت قصير. وألقت الشرطة القبض على خمسة مشتبه بهم بارتكاب سلوك غير منضبط والاعتداء على ضابط شرطة واستخدمت تدابير لتفريق المظاهرات. وفي الوقت نفسه، أثيرت ادعاءات بشأن عنف الشرطة.

Miriam Elster/ Flash90

وقالت نوفر بوخستاب، شقيقة يجاف بوخستاب الذي تم اختطافه في 7 تشرين الأول/أكتوبر وقُتل أثناء احتجازه لدى حماس، في تجمع حاشد في ساحة الرهائن شارك فيه آلاف الأشخاص: "على مدى أشهر ظللنا نقول إن الضغط العسكري يعرضهم للخطر ويهددهم، الآن الحقائق تتحدث عن نفسها، لقد اختطف مسلحو حماس أخي وقتلوه وسيظلون مذنبين إلى الأبد بقتله، لكن الحكومة أملت وما زالت تملي سياسة التضحية بالرهائن. تنجرف في الانتقام والحروب وتنسى الحياة على طول الطريق."

وفي السياق قال أمنون شاحار، جد المراقب المختطف نعمة ليفي. "الجميع يعرفها. أنا متأكد من أنك تعرفت عليها بيبي أيضًا من مقاطع الفيديو - مقطع الفيديو الذي يظهر في الدرع عندما يكون وجهها مغطى بالدم، وفيديو آخر حيث يتم حملها بشعرها الأشقر من الجيب"وتابع "أسمع الأصوات التي لا تفكرون بها إلا في بقائكم السياسي، وهي التي تملي عليكم تصرفاتكم، وتمنع صفقة إطلاق سراح المختطفين. كما أسمع الأصوات التي تدعي أن التعامل مع هذا العدو القاسي يعني التسوية". الاستسلام الذي سيجلب لنا سنوات عديدة أخرى من القتل والحروب وليس لدي أي فكرة أين هي الحقيقة".

وأضاف شاحار: "لكنني أفترض أنك شخص مفكر. شخص ذكي. شخص. لذلك تمر عليك أيضًا لحظات أزمة صغيرة، وتأملات في صحة أفعالك. فما الذي يدور في ذهنك عندما ترتديه؟ حضنك بالليل بيبي هل تفكر في نعمة في أي نفق قذر عطشان مريض ربما تعاني من الحراس ثم ماذا تقول لنفسك عليك أن تتجاهل هذه المعاناة؟ مع إسرائيل من أجل البر؟"