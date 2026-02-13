خطوة غامضة في البادية السورية… لماذا غادر التحالف الدولي التنف؟

بعد سنوات من الحضور العسكري في واحدة من أكثر النقاط حساسية في البادية السورية، تُطوى صفحة قاعدة التنف مع انسحاب كامل لقوات التحالف الدولي باتجاه الأراضي الأردنية. الموقع الذي شكّل منذ عام 2015 نقطة ارتكاز استراتيجية عند المثلث الحدودي السوري–العراقي–الأردني، انتقلت السيطرة عليه إلى وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، في خطوة تأتي ضمن تحركات أوسع لإعادة ترتيب الانتشار العسكري في شرق سوريا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المعادلات الميدانية في المنطقة.

في تحوّلٍ ميدانيٍّ لافت، أنهت قواتُ التحالفِ الدوليِّ وجودَها العسكريَّ في قاعدةِ التنفِ عند المثلثِ الحدوديِّ السوريِّ–العراقيِّ–الأردنيِّ، بعد انسحابٍ كاملٍ باتجاهِ الأراضي الأردنيّة، وتسليمِ الموقعِ إلى وزارةِ الدفاعِ في الحكومةِ الانتقاليّة.

وبحسبِ مصادرَ ميدانيّة، جرى إخلاءُ القاعدةِ من معداتِها العسكريّةِ واللوجستيّةِ قبلَ المغادرة، وسطَ إجراءاتٍ أمنيّةٍ مشدّدةٍ، لتباشرَ الفرقةُ الرابعةُ والخمسون الانتشارَ داخلَ الموقعِ ومحيطِه، مع تثبيتِ نقاطٍ عسكريّةٍ جديدة، في خطوةٍ تعكسُ انتقالَ السيطرةِ بعد سنواتٍ من الوجودِ العسكريِّ للتحالفِ في واحدةٍ من أكثرِ النقاطِ حساسيّةً في الباديةِ السوريّة.

الانسحابُ من التنف جاء ضمنَ سلسلةِ خطواتٍ متسارعة، سبقهُ في الخامسِ من شباط انسحابٌ من قاعدةِ الشدادي جنوبَ الحسكة، بعد تفريغِها وتفجيرِ أجزاءٍ منها، حيث سُمِعَ دويُّ انفجاراتٍ بالتزامنِ مع تحليقٍ للطيرانِ الحربيّ.

وكان التحالفُ قد بدأ مطلعَ الشهرِ تنفيذَ خطةِ انسحابٍ تدريجيٍّ شملت سحبَ آلياتٍ ومعداتٍ ونقلَ عناصرَ إلى خارجِ البلادِ، لا سيما نحوَ الأردن، ما يشيرُ إلى إعادةِ تموضعٍ في الانتشارِ العسكريِّ القائمِ منذ عامِ ألفينِ وخمسةَ عشر.

ورغمَ ذلك، لا تزالُ قواتُ التحالفِ متمركزةً في مواقعَ شمالَ شرقيِّ سوريا وديرِ الزور، فيما تبقى أسبابُ الانسحابِ من التنفِ غيرَ معلنةٍ، وسطَ تساؤلاتٍ حولَ تداعياتِ المرحلةِ المقبلة.