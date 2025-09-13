"لن تكون هناك دولة فلسطينية بصرف النظر عن من يحكم إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء العمليات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وجهود الاعتراف الدولية بالدولة الفلسطينية لدعم حل الدولتين، أكد الكولونيل احتياط د.موشيه العاد إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية بصرف النظر عن من سيحكم إسرائيل" رابط مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال :"هناك عدة أسباب لعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أولها أن سكان دولة إسرائيل لن يوافقوا أبدا على وجود جيش فلسطيني آخر بين نهر الأردن والبحر المتوسط الى جانب الجيش الإسرائيلي ولن نوافق على سيطرة فلسطينية على المعابر، وكانت هذه نقطة الخلاف الرئيسية في كامب ديفيد 2000 ورفض أبو عمار هذه الفكرة.. واليوم لن يوافق الإسرائيليون على هذه الفكرة".

وتابع :"إسرائيل وافقت قبل السابع من أكتوبر على حكم ذاتي بلوس..لن يكون أكثر من ذلك، حتى لو تحول جميع الإسرائيليين الى الوسط واليسار.." وشدد "لن تكون دولة فلسطينية مع جيش حتى لو سيطر اليسار على الحكم".

الحلقة كاملة: