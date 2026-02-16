رسالة إلى ترامب: المناورة العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بأن البحرية التابعة للحرس الثوري بدأت مناورات مشتركة تركز على مضيق هرمز. وأشارت إلى أن هذه المناورات تهدف إلى التدريب الاستخباراتي والتعامل مع أي تهديد أمني في البحر. وفي الوقت نفسه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلاً: "سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وبحسب التقارير، تهدف هذه المناورات إلى مراقبة جاهزية الوحدات لشنّ هجوم، ويُطلق عليها اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".

التحذير الأمريكي

خطط الحرس الثوري لإجراء المناورة والتي هي في بداية الشهر، لكنهم نفوا ذلك. الولايات المتحدة أصدرت أيضاً تحذيراً يفيد بأنه على إيران تجنب الإضرار بحرية الملاحة في الممر الدولي خلال المناورة. وجاء في البيان الذي أصدروه: "القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تدعو الحرس الثوري الإيراني إلى إجراء المناورة البحرية المُعلنة بشكل آمن ومهني، ومنع تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية لأي مخاطر غير ضرورية. مضيق هرمز هو ممر بحري دولي وممر تجارة حيوي يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي. في أي يوم، يمر حوالي 100 سفينة تجارية عالمية عبر هذا الممر الضيق."

أطلقوا تهديدًا واضحًا: "لدى الجيش الأمريكي القوة المدربة والأكثر فتكًا في العالم، وسيواصل العمل بأعلى مستويات الاحتراف والعمل وفقًا للمعايير الدولية. يجب على الحرس الثوري الإيراني أن يفعل الشيء نفسه."

غداً - محادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

من المتوقع أن تجري غدًا محادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين كبار في إدارة ترامب في جنيف. اليوم التقى عراقجي مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لـ"مناقشات فنية مفصلة"، على حد قوله.

كما ذُكر، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم إلى المحادثات المرتقبة غدًا مع إيران، وقال: "أعتقد أنه إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق عبر وسائل دبلوماسية يعالج القضايا التي تقلقنا، فسوف نكون منفتحين ومستعدين للغاية لذلك. لكنني أيضًا لا أريد أن أبالغ. سيكون الأمر صعبًا. لقد كان من الصعب جدًا على أي شخص التوصل إلى اتفاقات حقيقية مع إيران، لأننا نتعامل مع رجال دين شيعة متطرفين يتخذون قرارات لاهوتية، وليس جيوسياسية".

نُشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" شوهدت اليوم في بحر العرب قبالة سواحل عُمان في الخليج، وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية.