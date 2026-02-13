ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم

قال الرئس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن"المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم"، وأعرب عن اعتقاده أن المحادثات مع إيران ستكون ناجحة. ورداً على سؤال بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، قال الرئيس الأميركي: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنحتاج إليها.. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فقد تغادر".

وكانت صور لأقمار اصطناعية، قد أظهرت في وقتن سابق من ، اليوم الجمعة، تحرك حاملة الطائرات جيرالد فورد USS Gerald R. Ford، ومجموعتها الضاربة، من قبالة ساحل جزيرة سانت توماس في جزر فيرجن، لتترك منطقة تمركزها السابقة في منطقة الكاريبي، لتتجه نحو منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق حذر مساعد الرئيس رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران محمد إسلامي، اليوم الجمعة، من أن من وصفهم بـ"الأعداء" ينتهجون سياسة "الضغط من الخارج والتفكيك من الداخل".وقال إن "الأعداء يتبعون على الدوام استراتيجية ثابتة تقوم على ممارسة الضغط على إيران من الخارج، والعمل على كسرها داخلياً، بعبارة أدق فإنهم ينتهجون سياسة الضغط من الخارج والتفكيك من الداخل، مستخدمين في ذلك جميع الأدوات الصلبة والناعمة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عزمها إرسال USS Gerald R. Ford، ومجموعتها الضاربة، إلى الشرق الأوسط، وسط مواصلة الرئيس دونالد ترمب التلويح بعمل عسكري ضد إيران، رغم توقعه التوصل إلى اتفاق مع طهران الشهر المقبل.