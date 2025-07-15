ارسال العصائب الحمر ورتل آليات ثقيلة – مخاوف من تجدد الاشتباكات في السويداء

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أعلن سكان السويداء الليلة عن سيطرتهم على أحياء المدينة بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت اليوم، وبعد التجاوزات وحالات السرقة والاغتصاب التي وقعت، لكن التقارير عن إرسال العصائب الحمر- وهي القوات الخاصة للشرع الى المدينة ورتل آليات ثقيلة أثار المخاوف من تجدد الاشتباكات الليلة.

الصحافي من الجولان عطا فرحات أكد لنا أن الليلة "أعلن سكان السويداء السيطرة على أحياء مدينة السويداء التي دخل إليها المجموعات التابعة للشرع صباح اليوم ، وقعت اشتباكات طيلة النهار بين المنازل..يشار الى أن قائد الجيش السوري أعلن عن إعادة انتشار الجيش خارج المدينة وتحمل المسؤولية عن أية تجاوزات وقعت داخل المدينة"

سكان السويداء اشتكوا في الأمس واليوم من مجازر ارتكبت بحقهم وحالات سرقة واغتصاب ومقتل طبيبة من المدينة ووقعت هذه التجاوزات في المدينة ولم تعترف حكومة الشرع بها ، لكن قائد الأمن الداخلي في السويداء التابع لحكومة الشرع اعترف فيها..رئاسة الجمهورية طالبت التزام كافة الجهات المدنية والعسكرية بمنع كافة التجاوزات، هذه التصريحات أعطت نوع من الطمأنينة لأبناء السويداء بعد استعادة مدينتهم".

وأشار فرحات الى إمكانية أن تتجدد الاشتباكات الليلة وقال :"هناك رتل من الآليات الثقيلة التابع لحكومة الشرع عبر العاصمة السورية وهو باتجاه السويداء ، كما أن العصائب الحمر ، القوات الخاصة للشرع والتي كانت في إدلب تبطش بالمدنيين واستخدمها في الساحل السوري، تتوجه الآن الى السويداء وهناك مخاوف أن ترتكب مجازر كبيرة هذه الليلة ويكون هنالك هجوم كبير من الحكومة السورية ومن هذه المجموعات والتي غالبيتها من المسلحين الأجانب، والذين عرفهم الشرع في السابق بأنهم مجموعات غير منضبطة ولم يستطع السيطرة عليهم في الساحل السوري ويرسلهم الآن الى السويداء، وهناك مخاوف كبيرة في السويداء بأن تتجدد هذه الاشتباكات الليلة"