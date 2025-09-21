كواليس الاتصالات بين أبو مازن وترامب التي انتهت بفشل ذريع

قد يعجبك أيضًا -

المبادرة السعودية للاعتراف بدولة فلسطينية وُلدت بهدف منع إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية - هكذا أفاد هذا المساء معلق الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد . ويشرح مسؤول عربي في حديث مع i24NEWS،، استنادًا إلى سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الولايات المتحدة ورام الله، أسباب هذه العملية.

قال المسؤول العربي إنه "منذ اللحظة التي عرض فيها هذا الاقتراح على أبو مازن من قبل السعوديين، أشار رئيس السلطة إلى العواقب الخطيرة المتوقعة من جانب إسرائيل، من بينها قطع أنظمة المقاصة بين البنوك وضم الأراضي الفلسطينية". وأضاف المسؤول أنه وُعِد بـ"مظلة سياسية" من قبل السعوديين، ستحميه من مثل هذه الإجراءات - بدعم أمريكي.

قناة الاتصال بين رام الله وواشنطن فشلت بعد أن أوضح الأمريكيون للفلسطينيين أنه يجب عليهم الامتناع تمامًا عن دفع رواتب لعائلات السجناء الأمنيين، أضاف المسؤول العربي. "ثلاثة أشهر من الجهود مع الأمريكيين انتهت بالفشل"، قال. وبحسبه، "عندما علم البيت الأبيض بنية الفلسطينيين دفع المبادرة السعودية-الفرنسية، قرر ترامب منع دخول الفلسطينيين إلى نيويورك وأحرج السعودية أمام رام الله ".

وأضاف المصدر أن السعوديين تلقوا رسالة من الأمريكيين مفادها "لن تسمح الولايات المتحدة بأي إجراء إسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، خاصة في المجال الاقتصادي". وتم نقل رسائل مماثلة للسلطة عبر قنوات أخرى، ومن بين ما قيل لهم إن الأمريكيين فرضوا فيتو على نية الوزير سموتريتش قطع أنظمة المقاصة بين البنوك. ووفقًا للمصدر، فإن نتنياهو امتنع عن مناقشة ذلك - بسبب التوجيه الأمريكي.

وأشار أيضا إلى أن "الأمريكيين لم يبدوا معارضة لخطوات ضم محدودة، حتى في غور الأردن"، وشرح: "العلاقات بين السلطة والأمريكيين لا تزال متوترة جدا، لأن ترامب لا ينسى الحملة الفلسطينية ضد صفقة القرن التي دفع بها في ولايته السابقة". وكما هو معلوم، من المتوقع أن يلقي أبو مازن كلمة في الأمم المتحدة عن بعد في الأيام القريبة القادمة، بعد العقوبات من جانب الولايات المتحدة.