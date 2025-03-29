ثقة نتنياهو بشأن الحرب في غزة:"لا يمكننا أن نترك الحدود مفتوحة، وسنغير وجه الشرق الأوسط"

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سردًا غير مفلتر للقرارات الحاسمة التي اتُخذت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعلى مدار أكثر من ساعة، كشف نتنياهو عن الكواليس الاستراتيجية وراء الحرب التي يصفها بأنها نقطة تحول جيوسياسية كبرى في المنطقة.

تقدم هذه المقابلة، التي أجريت في الأصل باللغة العبرية لبودكاست، والمتاحة الآن مع ترجمة باللغة الإنجليزية، نظرة استثنائية إلى الرؤية الجيوسياسية للزعيم الإسرائيلي.

وفي بداية المقابلة، استحضر نتنياهو تصريحه الذي أدلى به في اليوم الثاني من الصراع: "سنغير وجه الشرق الأوسط". عبارة يقول أنها تحققت بالفعل. ويضع رئيس الوزراء هذه الحرب في إطار تاريخي أوسع، موضحاً كيف تحولت إسرائيل من "دولة يهودية صغيرة" مهددة بالزوال بعد حرب الاستقلال إلى قوة إقليمية قادرة على فرض شروطها. بعد انتصارنا في حروب ١٩٥٦ و1967 و1973، ازدادت قوتنا. تمكنا من الوصول إلى أبواب دمشق والقاهرة في غضون ثلاثة أسابيع. بدأت الدول العربية تُدرك أننا لن نختفي، كما يوضح، مُقارنًا الوضع الحالي.

ويخصص نتنياهو جزءا كبيرا من تحليله لصعود إيران، التي يصفها بأنها تهديد وجودي لإسرائيل والمنطقة. مع ضعف القومية العربية، بدأت إيران بالهيمنة على الشرق الأوسط. وأنشأت شبكة تسلل من إيران إلى العراق، ثم إلى سوريا، التي تُسيطر عليها بالكامل من خلال حزب الله، وحماس والجهاد الإسلامي، والحوثيين في الجنوب.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن طهران تنتهج استراتيجيتين متوازيتين لتدمير إسرائيل: "أولاً، الحصول على الأسلحة النووية، وهو أمر نكافحه منذ عشرين عامًا على الأقل. ثانياً، إنشاء قاعدة هجومية" في المنطقة المجاورة مباشرة لإسرائيل.

وتكشف المقابلة أيضًا عن التوترات بين إسرائيل وحليفتها الرئيسية. ويؤكد نتنياهو بصراحة تامة أن "الولايات المتحدة مارست ضغوطا تقريبا لمنعنا من الفوز في الحرب، أو على الأقل وقفها". ويروي محادثة متوترة مع الرئيس بايدن، الذي نصحه بعدم دخول غزة والاعتماد على الضربات الجوية. "قلت لبايدن، لقد جربنا هذا بالفعل، لكنه لم ينجح". لقد قُدتُ ثلاث عملياتٍ كبرى ضد حماس. قتلنا آلاف الإرهابيين، وقتلنا قادةً أيضًا. لكن القوة الجوية لا تُكسب هذه الحرب.

وفي وقت لاحق، عندما زار وزير الخارجية بلينكن إسرائيل، قال له نتنياهو: "توني، سنقاتل بأصابعنا إذا لزم الأمر". إنها طريقة للإشارة إلى تصميم إسرائيل المطلق على مواصلة هجومها البري على الرغم من التردد الأميركي.

نتنياهو يوضح أربعة قرارات رئيسية ساهمت في تشكيل الحرب:

- تعبئة قوات الاحتياط بشكل مكثف: "طلب مني تعبئة 60 ألف جندي، واعتقدت أننا يجب أن نعبئ حوالي 300 ألف جندي".

- تركيز الجهود في الجنوب: في مواجهة الهجمات المتزامنة من حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال، اختار نتنياهو إعطاء الأولوية لغزة. "اعتقدت أنه بعد هذه المجزرة الرهيبة، لن نتمكن من ترك حماس واقفة."

- دخول رفح رغم المعارضة الدولية: "أخبرني الأميركيون أننا سنتسبب في مقتل الآلاف، بل عشرات الآلاف من المدنيين. فأجبتهم أن هذا لن يحدث".

- إضافة أمن الشمال كهدف للحرب: "غادر أكثر من 60 ألف شخص منازلهم. لذا أضفنا هدفًا: تمكين شعب الشمال من العودة إلى ديارهم بأمان".

وعلى النقيض من الانقسامات الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي، يرى نتنياهو وحدة عميقة. لقد تم محو جميع الخلافات التي كانت قائمة سابقًا في المجتمع الإسرائيلي. أعتقد أن هذا رمزٌ صحيٌّ جدًا للقوة الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. يتذكر بتأثرٍ شديدٍ تجربته في قاعدةٍ عسكرية: "سألتُ هؤلاء الجنود، في الثامنة عشرة من عمرهم، عما يودون فعله. قال أحدهم إنه يريد الانضمام إلى سلاح المشاة، وقال الآخر إنه يريد الانضمام إلى المدرعات... حتى الدبابات لا تكفي لجميع الراغبين في الخدمة في هذا الفرع!"

ورفض نتنياهو بشدة التوقعات المثيرة للقلق بشأن سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في رفح. وقال إنه سأل أحد القادة في مكان الحادث: "كم عدد الإرهابيين الذين قتلتموهم؟" الجواب: "1,203". ثم ردًّا على سؤال حول المدنيين: "سيدي رئيس الوزراء، انفجرت قنبلة في البداية، زرعتها حماس في منطقة مدنية. قُتل حوالي 20 مدنيًا و20 عنصرًا من حماس. وبعد ذلك، لم يُقتل شيء تقريبًا، لأنهم لم يعودوا هناك. لقد حاربنا الإرهابيين". وبالنسبة لنتنياهو فإن هذه الحكاية تثبت أن "التوقعات التي قدمتها لنا الحكومة الأميركية أثبتت زيفها".

واختتم نتنياهو حديثه بالتأكيد على ضرورة شن حرب طويلة ضد حماس: "لا يمكننا أن نترك هذه الحدود مفتوحة حتى يتمكنوا من مواصلة مهاجمة أراضينا وربما خوض معارك على أرضنا".

تقدم هذه المقابلة لمحة نادرة عن التفكير الاستراتيجي لزعيم في زمن الحرب، وتجمع بين التحليل الجيوسياسي والقرارات العسكرية الحاسمة ورؤية لمستقبل الشرق الأوسط. وهذا يكشف عن تصميم نتنياهو على مواصلة ما يراه حرباً وجودية، على الرغم من الضغوط الدولية والتحديات الداخلية.