الأردن: آلاف المتظاهرين يطالبون في عمان بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل

تجمع آلاف الأردنيين، لليوم الخامس على التوالي، أمام السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية فيس عمان وإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل التي يعود تاريخها إلى عام 1994 لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وسُمع المتظاهرون وهم يهتفون حاملين الأعلام الفلسطينية: "يقولون حماس إرهابية. الأردن كله حماس"، "لا سفارة صهيونية على الأراضي الأردنية". ولا يزال من الممكن قراءة عبارة "عمان - غزة، مصير واحد" على الملصقات التي لوح بها الحشد بينما كان آخرون يمثلون المتحدث الرسمي الملثم باسم الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة.

وعززت السلطات الأردنية الإجراءات الأمنية حول السفارة وتم الاحتجاج بسلاسة على الرغم من وصول الآلاف من الأشخاص. لكن الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت أقل هدوءا بكثير، حيث حاول المتظاهرون اقتحام السفارة، مما أجبر شرطة مكافحة الشغب على إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات.

وتجمع المئات منهم أمس الخميس متحدين أوامر التفريق التي أصدرتها الشرطة وجلسوا في الشوارع عازمين على البقاء هناك حتى صلاة الجمعة. وقالت السلطات الأردنية إن "الاحتجاجات السلمية مسموحة، لكنها لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال الغضب ضد إسرائيل لزرع الفوضى، ولا أي محاولة للوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية أو إسرائيل".