"الموقع تحت إشراف النظام": انفجار غامض آخر في إيران

وقع انفجار اليوم (الثلاثاء) في مستودع شركة "أفانار بارسيان" بمدينة أصفهان الإيرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، بحسب مسؤولين في البلاد. وذكرت التقارير أن الشركة التي تصنع الألعاب النارية ومنتجات البارود تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني.

ولم يتم الإعلان عن سبب الانفجار حتى الآن. يذكر أن انفجارا قويا سمع السبت الماضي في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران. ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية رسميا سبب الانفجار، لكن قناة "العهد" الشيعية ذكرت أن الانفجار وقع في صهريج لتخزين الوقود. يشار إلى أن الانفجار شعر به سكان المدن القريبة على مسافة عدة كيلومترات.

وفي اليوم التالي، أفادت وسائل إعلام عربية أن النائب الإيراني محمد السراج زعم أن "هناك أدلة واضحة تشير إلى تورط إسرائيل في وضع متفجرات في حاويات بالميناء". وأفادت بيانات هيئة الموانئ الإيرانية أن الانفجار الذي وقع، السبت، في الميناء أدى إلى تعطيل 57% من طاقة التحميل والتفريغ في البلاد.