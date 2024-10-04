رئيس الدبلوماسية الفرنسية يبدأ جولة للشرق الأوسط، والاثنين الوشيك يصل لإسرائيل

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط. وستتوج رحلته، الاثنين الوشيك، بإسرائيل حيث سيشارك في إحياء الذكرى الأولى لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويتضمن برنامج الزيارة عدة محطات استراتيجية: السعودية وقطر غدا السبت، تليها الإمارات العربية المتحدة والأردن، الأحد الوشيك. وسيسافر بعد ذلك إلى إسرائيل ورام الله في الضفو الغربية

وتأتي البعثة الدبلوماسية في أعقاب زيارة بارو إلى بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دعا إسرائيل إلى ضبط النفس فيما يتعلق بأي عمليات برية في لبنان وشجع الأطراف المتصارعة على النظر في اقتراح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه مؤخراً إلى الأمم المتحدة.

وتم اتخاذ قرار القيام بهذه الرحلة خلال اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة إيمانويل ماكرون، الثلاثاء المنصرم. وكلف ماكرون وزيره بالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة التي من شأنها أن تساهم في وقف التصعيد والبحث عن حلول دائمة لحل الأزمة الحالية، لا سيما في لبنان وغزة. وتأتي هذه الرحلة في سياق تصاعد التوترات، التي تميزت بقصف إسرائيلي مكثف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بالإضافة إلى عملية إسرائيلية مشتبه بها في شرق لبنان، مما أدى إلى تعطيل طريق حيوي إلى سوريا.