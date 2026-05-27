دحلان اجتمع مع سلسلة من القادة الأمنيين الإسرائيليين..ما الذي ناقشه معهم؟

تقرير إسرائيلي يكشف لقاءات غير معلنة جمعت القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان بمسؤولين أمنيين إسرائيليين، ضمن نقاشات حول مستقبل إدارة قطاع غزة و”اليوم التالي” للحرب.

i24NEWS
دقيقة 1
في هذه الصورة الملتقطة في 3 كانون الثاني/يناير 2011، يظهر قيادي في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان وهو يتحدث خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية.AP Photo/Majdi Mohammed

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن القيادي الفلسطيني السابق في حركة فتح محمد دحلان عقد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين كبار في جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” ومؤسسات أمنية أخرى، ضمن مساعٍ بحثت فيها إسرائيل عن بدائل لإدارة الوضع في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن هذه اللقاءات جاءت في إطار نقاشات غير معلنة حول مستقبل القطاع، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني بعد سنوات من التصعيد المتواصل.

ونقل التقرير عن مصدر مطّلع وصف دحلان بأنه “أحد الشخصيات القوية والمؤثرة في غزة”، رغم عدم إقامته فيها، مشيرًا إلى قدرته على حشد دعم مالي لصالح مشاريع داخل القطاع.

كما أشار التقرير إلى أن إحدى اللقاءات التي جرت بين دحلان ورئيس جهاز الشاباك الحالي دافيد زيني، تأتي في سياق أوسع من التحركات الإقليمية والدولية، التي تشمل أيضًا جهودًا أمريكية ومحاولات لإعادة تفعيل مبادرات سياسية سابقة تتعلق بمستقبل غزة.

وتأتي هذه المعلومات في ظل استمرار النقاشات حول ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وسط تباين في المواقف الإقليمية والدولية بشأن شكل الإدارة السياسية والأمنية للقطاع في المرحلة المقبلة.

