زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى ألمانيا وسط ترقب لقضية اللاجئين

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيصل إلى العاصمة برلين، يوم الاثنين المقبل، في زيارة تأتي بعد إلغاء سابق طرأ في اللحظة الأخيرة على موعد كان مقرراً في منتصف كانون الثاني \يناير الماضي.

وقالت الصحيفة إن الزيارة المرتقبة لم تُعلن تفاصيل جدول أعمالها حتى الآن، وسط ترقب لما سيتضمنه اللقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المتوقع أن يستند الاجتماع إلى الدعوة التي وجّهها ميرتس في تشرين الثاني \نوفمبر الماضي، إذ دعا حينها الرئيس الشرع إلى بحث مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، في إشارة إلى احتمال تصدّر هذا الملف جدول الأعمال.

في السياق، أوضحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية أن "المواعيد العلنية للمستشار الاتحادي يُعلن عنها عادة يوم الجمعة من الأسبوع السابق"، من دون تأكيد رسمي لموعد اللقاء.

وفي مطلع آذار الحالي، أظهر التقرير السنوي لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي "EUAA" أن نحو 151 ألف سوري تقدموا بطلب لجوء في عام 2024، مقارنة بـ42 ألفاً في عام 2025، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الطلبات.