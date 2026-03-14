رضا بهلوي: "مستعد لتولي زمام الأمور في البلاد فور سقوط النظام في إيران"

أعلن نجل شاه إيران الأخير المقيم في المنفى رضا بهلوي، وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، استعداده لتولي زمام الأمور في البلاد "فور سقوط النظام في إيران"، مشيرا إلى أنه يعمل على إنشاء نظام انتقالي لإدارة شؤون إيران بعد سقوط السلطات الحالية.

وكتب في رسالة نُشرت باللغتين الفارسية والإنجليزية: "تم تحديد وتقييم أفراد أكفاء، من داخل البلاد وخارجها، لقيادة مختلف مكونات النظام الانتقالي". ويؤكد رضا بهلوي أن هذا الهيكل السياسي سيكون جاهزاً لتولي زمام الأمور في البلاد فور سقوط النظام الحالي. أكد قائلاً: "سيكون النظام الانتقالي، بقيادتي، جاهزاً لتولي زمام الحكم في البلاد فور سقوط الجمهورية الإسلامية"، مضيفاً أن أولويته ستكون استعادة النظام والأمن سريعاً.

وأوضح رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، أنه حدد بالفعل عدداً من الأفراد الذين يُرجح مشاركتهم في هذا الهيكل السياسي المستقبلي. ووفقاً له، فقد تم اختيار شخصيات "كفؤة" من داخل البلاد وخارجها لقيادة مختلف مكونات الحكومة الانتقالية.

كما وعد زعيم المعارضة الإيرانية بـ"إرساء الحرية وتهيئة الظروف اللازمة لازدهار البلاد وتنميتها"

. وتأتي هذه التصريحات في ظل دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أسبوعها الثالث، مما فاقم التوترات داخل النظام الإيراني وأعاد إشعال التكهنات حول مستقبل البلاد السياسي.