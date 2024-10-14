مسؤول فتحاوي يهاجم حماس بشدة: "الشرق الأوسط كله يريد الخروج من نفق حماس"

نشرت قناة الحدث السعودية اليوم (الإثنين)، مقابلة مع منير الجاغوب، القيادي البارز في حركة فتح، والذي هاجم بشدة حركة حماس .

وقال المسؤول الكبير في فتح: "المنطقة بأكملها من حولنا تتقاتل مع نفسها وغير قادرة على تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني. لقد أدخلت حماس الجميع في هذا النفق، والجميع يبحث عن مخرج منه".

Atia Mohammed/Flash90

ومؤخراً، تحدث مسؤولون مع شبكة سي إن إن وقالوا: "منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحنا أقرب ما نكون إلى احتمال نشوب حرب إقليمية"

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وقال مسؤولون :"إن الولايات المتحدة تقدر أن إسرائيل وحزب الله غير مهتمين بحرب واسعة النطاق". ومع ذلك، أعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية عن شكوكه بشأن استراتيجية إسرائيل".

في غضون ذلك، حتى في دول الخليج، هناك ضغوط هائلة على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، لأنها تخشى أن تتعرض منشآتها النفطية أيضًا لإطلاق نار من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع، كما ورد في الأيام الأخيرة بحسب وكالة "رويترز".