وحدة الكوماندوز شاييطت 13 عملت تحت الأرض في رفح للعثور على هدار غولدين

عملت قوة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شاييطت 13 وقوات خاصة أخرى في ممر تحت الأرض في رفح للعثور على جثمان الملازم هدار غولدن .

العمليات الخاصة التي نُفذت خلال نشاط فرقة 162 لاحتلال المنطقة كانت مطوّلة وشملت مكوثًا طويلًا ونشاطًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

بالإضافة إلى ذلك، نشرنا لأول مرة هذا المساء أن سلاح النقيب هدار غولدين، الذي سُلِّم اليوم لعائلته، تم العثور عليه على جثمان قائد كتيبة رفح محمد شَبَانة، بعد اغتياله في النفق تحت الأرضي قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، إلى جانب محمد سنوار.

بعد المداهمة على المستشفى قبل حوالي نصف عام، تلقت العائلة تحديثًا بأن السلاح بحوزة إسرائيل – والآن، بعد إعادته، من المتوقع أن تقوم وحدة "يهلُوم" بنقل السلاح إلى المتحف بالتنسيق مع العائلة.