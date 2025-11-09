وحدة الكوماندوز شاييطت 13 عملت تحت الأرض في رفح للعثور على هدار غولدين

قوات، من بينها الوحدة الخاصة التابعة لسلاح البحرية، خرجت لتنفيذ عمليات شملت مكوثًا طويلًا في المنطقة • سلاح الملازم غولدين عُثر عليه على جثة قائد لواء رفح بعد اغتياله

يانون شالوم ييتاح
يانون شالوم ييتاح  ■ مراسل للشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
دقيقة 1
دقيقة 1
رئيس الأركان إيال زامير ووالدا هدار جولدين
رئيس الأركان إيال زامير ووالدا هدار جولدينIDF Spokesperson

عملت قوة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شاييطت 13 وقوات خاصة أخرى  في ممر تحت الأرض في رفح للعثور على جثمان الملازم هدار غولدن .

العمليات الخاصة التي نُفذت خلال نشاط فرقة 162 لاحتلال المنطقة كانت مطوّلة وشملت مكوثًا طويلًا ونشاطًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

Video poster
بعد 11 عاما من أسره.. تفاصيل عملية تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن

بالإضافة إلى ذلك، نشرنا لأول مرة هذا المساء أن سلاح النقيب هدار غولدين، الذي سُلِّم اليوم لعائلته، تم العثور عليه على جثمان قائد كتيبة رفح محمد شَبَانة، بعد اغتياله في النفق تحت الأرضي قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، إلى جانب محمد سنوار.

بعد المداهمة على المستشفى قبل حوالي نصف عام، تلقت العائلة تحديثًا بأن السلاح بحوزة إسرائيل – والآن، بعد إعادته، من المتوقع أن تقوم وحدة "يهلُوم" بنقل السلاح إلى المتحف بالتنسيق مع العائلة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات