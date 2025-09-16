" واشنطن أعطت ضوءا أخضر لضربة واحدة فقط .. وايران من تهدد أمن الخليج وليس إسرائيل .."

"تركز واشنطن حاليا جهودها على عدم توسيع هذه الضربات والقيام بضربات جديدة"

دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثانيKarim JAAFAR / AFP

على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير في قطر والرد الأمريكي المتوقع قال المحلل الأمريكي حازم الغبرا إن "واشنطن تحتاج الى موازنة علاقاتها في الشرق الأوسط بعد الضربة الإسرائيلية." مشيرا الى "أنها أعطت الضوء الأخضر لضربة واحدة" و"ايران من تهدد أمن الخليج وليس إسرائيل". لمشاهدة مداخلته كاملة.

Video poster
جاء تصريح الغبرا خلال برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"بعد الهجوم تحتاج الولايات المتحدة الى موازنة علاقاتها ,, هي لا تريد أن تتسبب هذه الضربة بأضرار على العلاقة الأمريكية مع دول الخليج ودول المنطقة ، تركز واشنطن حاليا جهودها على عدم توسيع هذه الضربات والقيام بضربات جديدة، كان هناك ضوء أخضر أمريكي لضربة واحدة تقوم بها إسرائيل ببعث رسائل وأهمها لحماس.لكن توجد حاجة لتفعيل الديبلوماسية الأمريكية بشكل أفضل.."

وأشار الغبرا الى أن "إسرائيل ودول الخليج تتشاركان بأعداء أكثر مما هم أعداء بين بعضهم .. وإن ايران هي من تهدد أمن الخليج وليس اسرائيل"

الحلقة كاملة: 

Video poster
