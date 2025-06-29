مسؤول كبير في مصلحة السجون: "رفضتُ طلب بن غفير بتخفيف الإجراءات عن الإرهابيين اليهود"

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ادعى ضابط كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم (الأحد) أنه طُرد من عمله بعد رفضه تقديم معاملة خاصة الى الإرهابيين اليهود بناءً على طلب بن غفير. وزعم: "خضعتُ لإجراءات تأديبية وفُصلتُ بعد رفضي طلب الوزير ومفوض مصلحة السجون". من جهة أخرى، ادعى مكتب بن غفير أن الضابط تحرّش جنسيًا بأحد الحراس، ولذلك فُصل من عمله.

اتُهم مدير السجن شاي بارنيسا من قِبل المحكمة التأديبية بالتحرش الجنسي بعد علاقة أقامها مع أخصائية اجتماعية في السجن. أُدين بموجب صفقة إقرار بالذنب بتهمة السلوك غير اللائق، وفُصل من منصبه. في التماسٍ قدّمه إلى محكمة العدل العليا صباح اليوم، طالبًا فيه إلغاء الاتفاق، ادّعى: "رفضتُ العمل وفقًا لتعليمات الوزير إيتامار بن غفير ومفوض مصلحة السجون".

بحسب ادعاء شاي، طلب منه بن غفير في لقاء جرى بين الاثنين الاهتمام بالإرهابي اليهودي جاك تايتل. لاحقًا تلقى "سلسلة من الطلبات والمكالمات الهاتفية من مساعدي الوزير ومساعد المفوض بهدف تحسين أوضاع السجناء المحكومين بالمؤبد والذين يقبعون في القسم المحصن".

في سلسلة من لقطات الشاشة التي يُرفقها من محادثاته مع مساعد مفوض مصلحة السجون وضابطة كبيرة أخرى في سكرتارية الأمن التابعة للوزير بن غفير، يتبين أنهم يستفسرون منه مرات عديدة عن أمور تتعلق بأسرى أمنيين يهود، من بينهم عميرام بن أوليئيل، ويطلبون تحسين ظروفهم.

وجاء من مصلحة السجون: "إن الحديث يدور عن ضابط أُدين مؤخرًا في المحكمة التأديبية بعد أن أقر، في إطار صفقة ادعاء، بسلسلة من المخالفات الجسيمة لسلوك غير لائق. وفي قضيته، قررت المحكمة أن ما أمامنا هو تجاوز خطير للغاية للحدود من جانب قائد كبير جدًا وذو أقدمية في التنظيم تجاه ضابطه مبتدئة خاضعة لسلطته وإمرته. وليس من قبيل الصدفة أن الضابط وافق أيضًا على فصله من التنظيم في إطار التسوية. وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالسجناء الأمنيين اليهود – نؤكد أن شروط اعتقالهم تُحدَّد بالتنسيق مع جهات الشاباك."

من ناحية أخرى، جاء من مكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "حادثة قائد في مصلحة السجون الذي أُدين قضائيًا بعد أن اعترف بمحاولة فرض نفسه على مجندة شابة في السجن، هي حادثة خطيرة للغاية. الممارسة الإجرامية التي يحاول فيها الجاني إنقاذ نفسه من خلال اختلاق اتهامات ضد طرف ثالث، لا تنطلي على الوزير بن غفير، خاصة في ظل حقيقة أنه أُدين قضائيًا بعد أن اعترف بأفعاله تجاه المشتكية. في فترة ولاية الوزير بن غفير هناك سياسة عدم تسامح مطلق تجاه التحرشات الجنسية واستغلال العلاقات السلطوية. سيواصل الوزير بن غفير الوقوف إلى جانب مقاتلي ومقاتلات السجون ويفتخر جدًا بقيادة، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، سياسة عدم تسامح مطلق تجاه المتحرشين والمجرمين الجنسيين".