ترمب: "مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران، وقد أؤيد وقف إطلاق النار"

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بأنه يجد صعوبة في مطالبة إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية،"من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف"مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران"، وشدد على أنه يجد صعوبة في مطالبة إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية على إيران، معرباً عن اعتقاده بأن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي،

وابدى ترامب عدم تفائله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع بين اسرائيل وايران، وأكد على أن"مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي"، وتابع "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا ولكن معنا.. أوروبا لن تساعد في التعامل مع إيران".

ومن جهة أخرى قال وزير خارجية إيران"مستعدون للنظر في الدبلوماسية مرة أخرى" وتابع"