السعودية تعيد تقييم مشروع "نيوم" وسط تغييرات جذرية في الرؤية

يستعد مشروع "نيوم"، أحد أبرز مشاريع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمرحلة تقليص وإعادة تصميم جوهرية، مع اقتراب انتهاء مراجعة شاملة للمبادرة العملاقة، وذلك بعد سنوات من التأخيرات وتجاوزات التكاليف، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب هذه المصادر، يتجه ولي العهد، بصفته رئيس مجلس إدارة "نيوم"، إلى تبنّي نسخة أصغر وأكثر واقعية من المشروع، في خطوة تعكس مراجعة للفرضيات التي قام عليها التصور الأصلي الطموح، بما في ذلك استراتيجية التواصل ومراحل التنفيذ الأولى. ويغطي المشروع منطقة شاسعة على ساحل البحر الأحمر تعادل مساحة دولة بلجيكا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مدينة "ذا لاين" المستقبلية، التي كانت تمثل حجر الزاوية في المشروع بطول مخطط يبلغ 170 كيلومترًا، ستخضع لتقليص كبير. وبدلًا من الرؤية الأصلية، قد يتحول «نيوم» إلى مركز لحاضنات البيانات (Data Centers)، في إطار مساعي المملكة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التعديلات في وقت تعمل فيه الرياض على إعادة ضبط أولوياتها المالية في ظل ضغوط السيولة بعد عقد من الإنفاق المرتفع وأسعار نفط معتدلة، إلى جانب التزامات زمنية مكلفة مرتبطة باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات أن مشروع منتجع التزلج "تروجينا" سيخضع هو الآخر للتقليص، ولن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 كما كان مقررًا. وأفاد مصدر مطلع بأن فرق التصميم بدأت العمل على إعادة تصور "ذا لاين" بصيغة أكثر تواضعًا، تستفيد من البنية التحتية القائمة، مع تركيز أكبر على القطاعات الصناعية.

ويُتوقع أن يمنح الموقع الساحلي للمشروع ميزة تنافسية في تشغيل مراكز البيانات، من خلال استخدام مياه البحر للتبريد، ما يدعم توجه المملكة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة.

وفي بيان لـ"نيوم" نقلته فايننشال تايمز، أكدت الشركة أنها تراجع باستمرار أولوياتها بما ينسجم مع الأهداف الوطنية وتحقيق قيمة طويلة الأجل. وكان ولي العهد قد شدد سابقًا أمام مجلس الشورى على استعداده لاتخاذ قرارات جذرية أو إلغاء مشاريع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتواجه صندوق الاستثمارات العامة—المالك لمشروع "نيوم" والمدير لأصول تقارب تريليون دولار—ضغوطًا متزايدة لتحقيق عوائد ملموسة، في وقت تعيد فيه المملكة تقييم إنفاقها الرأسمالي وترتيب أولوياتها الاستراتيجية.