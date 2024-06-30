حدث صادم: سائق حافلة إسرائيلي يفاجئ بالعثور على جثة في صندوق حافلته

عثر اليوم (الأحد) على جثة رجل 40 عاماً في صندوق حافلة في المحطة المركزية في العفولة. هويته غير معروفة. وتحقق الشرطة في ملابسات هذه القضية غير العادية.

وفي الساعة 09:51 وصل بلاغ إلى الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة جلبوع، حول العثور على رجل فاقداً للوعي في صندوق الحافلة التي كانت قادمة من كريات شمونة شمال إسرائيل إلى العفولة، وأعلن المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث وفاة الرجل في المكان.

قال المسعف في نجمة داود الحمراء ليدور كوهين ومسعف طب الطوارئ من وحدة الدراجات النارية في نجمة داود الحمراء نير موسكوفيتش: "رأينا الحافلة في ساحة انتظار الحافلات. وكان الرجل الذي كان فاقدًا للوعي ملقى في صندوق الحافلة. أجرينا فحوصات طبية، ولم تظهر عليه أي علامات على الحياة. كان علينا أن نحدد وفاته".