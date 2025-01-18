صفقة الرهائن: حزب "عوتسما يهوديت" سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف صباح غد الأحد

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، مساء اليوم السبت، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف صباح الأحد، ردا على اتفاق إطلاق سراح الرهائن والأسرى الذي تم التوصل إليه مع حماس.

وفي بيان له، ندد الحزب بـ"الاتفاق المشين" الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس، والذي ينص على إطلاق سراح مئات السجناء

وبهذا قرر الوزراء إيتمار بن غفير، وأفي ماعوز، وأوريت ستروك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان، بما في ذلك رؤساء اللجان البرلمانية سيمشا روثمان وأوفير سوفير، الاستقالة من مناصبهم. ويتهمون الحكومة بـ"الاستسلام" لحماس. ويشير الحزب على وجه الخصوص إلى إطلاق سراح السجناء الذين سيسمح لهم بالعودة إلى القدس والضفة الغربية، ويدين "التنازل" عن المكاسب العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

وتأتي الاستقالة الجماعية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن، ما يشير إلى انقسام عميق داخل اليمين الإسرائيلي بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها ضد حماس.