مقتل نجل شخصية كبيرة في حزب الله في استهداف سيارته في حومين الفوقا جنوبي لبنان
تحدثت أنباء عن مقتل نجل مسؤول الثقافة في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله فضيلة الشيخ محمد جمعة "عمّار" في استهداف سيّارته في حومين الفوقا جنوب لبنان" إضافة إلى مقتل عباس ابراهيم حمادة في دير كيفا
أفادت تقارير بوقوع غارة استهدفت سيارة في بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان وسط ترجيحات بأن القتيل ينتمي لصفوف حزب الله. واتضح أن المستهدف هو هادي محمد جمعة نجل مسؤول الثقافة في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله فضيلة الشيخ محمد جمعة.
https://twitter.com/i/web/status/1803733064654131280
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وتحدثت أنباء عن "استشهاد نجل مسؤول الثقافة في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله فضيلة الشيخ محمد جمعة "عمّار" في استهداف سيّارته في حومين الفوقا جنوب لبنان.
وتحدثت مراسلة العربية عن معلومات أولية بأن المستهدف في بلدة دير كيفا شخصية من حزب الله. وذكرت تقارير أن المستهدف هو عباس ابراهيم حمادة من الشهابية.
https://twitter.com/i/web/status/1803731891012387145
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