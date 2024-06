أفادت تقارير بوقوع غارة استهدفت سيارة في بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان وسط ترجيحات بأن القتيل ينتمي لصفوف حزب الله. واتضح أن المستهدف هو هادي محمد جمعة نجل مسؤول الثقافة في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله فضيلة الشيخ محمد جمعة.

https://twitter.com/i/web/status/1803733064654131280