محمود عباس: "السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولياتها الكاملة بغزة"

قالت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، إن "الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس أتمت كافة الاستعدادات لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها في غزة "للتخفيف من معاناة شعبنا وعودة النازحينوإعادة الخدمات الأساسية".

وشددت الرئاسة في البيان الذي أوردته "وكالة الأنباء الفلسطينية" على "رفضها لاقتطاع أي جزء من قطاع غزة أو الموافقة على إبعاد أي فلسطيني عن وطنه". وناشدت المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة "تقديم المساعدة العاجلة كي تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في غزة على النحو الأمثل"