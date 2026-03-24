إدلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الثلاثاء) ببيان تناول فيه الحملة ضد إيران والاتصالات لإنهائها. وقال ترامب: "نحن نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران، وهم يريدون صفقة"، وأضاف: "الإيرانيون يتحدثون بعقلانية، ووافقوا على عدم امتلاك أسلحة نووية أبداً".

أضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: "لدينا قادة جدد في إيران، يمكن القول إن هذا تغييرٌ في النظام. لقد قدموا لنا هدية تساوي مبلغًا كبيرًا من المال. الهدية هامة جدًا، وهي مرتبطة بمضيق هرمز". وبحسب ترامب، فإن الهدية تتعلق بالنفط والغاز.

بالإضافة إلى ذلك أوضح: "لقد قتلنا لهم كل القيادة، لكن أولئك الذين تم اختيارهم من جديد - الآن هناك مجموعة جديدة ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى". وأبدى تفاؤله عندما قال إنه "يعتقد أننا سننهي الحرب"، لكنه استدرك قائلاً: "لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد".