الاتحاد الأوروبي يدين إعلان سموتريش القاضي بإقامة 5 بؤر استيطانية من جديد في الضفة الغربية: "محاولة لتقويض جهود السلام"

"وفقا لموقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن فإن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
منزل جاهز وكوخ خارجي في مستوطنة عوز تسيون في الضفة الغربية.
منزل جاهز وكوخ خارجي في مستوطنة عوز تسيون في الضفة الغربية.Mael Benoliel /i24NEWS

أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو ما سعى إليه بكل ثقله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ضمن جهوده لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية على خلفية سعيها الأحادي نحو انتزاع صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بين أمور أخرى شائكة.

Video poster

وحث زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات الذي جاء فيه: "وفقا لموقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".

عقد الوزير اليميني المتشدد سموتريتش عدة اجتماعات مؤخرًا لمجلس التخطيط الأعلى بهدف تنظيم وضع المستوطنات أفياتار وحومش شمال الضفة الغربية على ضوء إلغاء أجزاء في اتفاقية فك الارتباط التي نصت على انسحاب إسرائيل من شمال الضفة الغربية حيث تقع تلك البؤر.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات