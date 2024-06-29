الاتحاد الأوروبي يدين إعلان سموتريش القاضي بإقامة 5 بؤر استيطانية من جديد في الضفة الغربية: "محاولة لتقويض جهود السلام"

أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو ما سعى إليه بكل ثقله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ضمن جهوده لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية على خلفية سعيها الأحادي نحو انتزاع صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بين أمور أخرى شائكة.

وحث زعماء الاتحاد الأوروبي في بيان إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات الذي جاء فيه: "وفقا لموقفه المشترك الطويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".

عقد الوزير اليميني المتشدد سموتريتش عدة اجتماعات مؤخرًا لمجلس التخطيط الأعلى بهدف تنظيم وضع المستوطنات أفياتار وحومش شمال الضفة الغربية على ضوء إلغاء أجزاء في اتفاقية فك الارتباط التي نصت على انسحاب إسرائيل من شمال الضفة الغربية حيث تقع تلك البؤر.