رئيس وزراء قطر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة في حالة جمود وعملية رفح أعادت الأمور للوراء

صرح رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الثلاثاء خلال منتدى اقتصادي في الدوحة بأن "محادثات وقف إطلاق النار في غزة في حالة جمود وعملية رفح أعادت الأمور للوراء، وذلك خلال حديث له مع صحيفة "الغد".

وأضاف رئيس الوزراء القطري بأنه "يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة بالضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني مشيرا في السياق إلى أنه من المبكر الحديث عن إعادة إعمار غزة.

وفيما يتعلق في بقاء حماس في الدوحة قال الثاني: مكاتب حماس في الدوحة ستبقى مفتوحة طالما استمرت الحرب. الخلاف الرئيسي بين إسرائيل وحماس هو فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين واستمرار الحرب. وأضاف: "يمكن أن يكون هناك اتفاق في غضون أيام قليلة، ولكن ليس هناك وضوح لدى الجانب الإسرائيلي حول كيفية إنهاء الحرب.

IDF Spokesperson

كما أشار المسؤول القطري الذي توسطت بلاده بشكل كبير بين حركة حماس وإسرائيل طوال الحرب المستمرة منذ 7 أشهر، إلى إن قطر ستواصل دورها بالرغم من تصريحات سابقة حول مراجعة موقفها من أمر الوساطة نظرا للتصريحات التي أطلقها المستوى السياسي في إسرائيل ضد قطر بدءا برئيس الوزراء الذي اتهمها بعدم تفعيل الضغط كفاية على حماس للتراجع عن شروطها "غير المعقولة" بحسب توصيف ننتنياهو لا سيما الإصرار على وقف الحرب وهو الأمر الذي سيضمن بقاء حماس قوة عسكرية وسياسية في قطاع غزة بما يخالف أهداف الحرب المعلنة.