جريمة بشعة ومروعة : مقتل حارس أمام بوابة مدرسة في كفر ياسيف

قُتل صباح اليوم الأربعاء نضال مساعدة، حارس أمن في مدرسة بقرية كفر ياسيف قرب مدينة عكا شمال إسرائيل، بعد أن تعرّض لإطلاق نار عند بوابة المدرسة، وأثارت الجريمة حالة من الذعر والهلع الشديد بين طلاب المدرسة.

ونُقل مساعدة إلى مستشفى نهاريا بحالة حرجة، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته. وذكر المستشفى في بيان أن الضحية أصيب "بعدة طلقات نارية في أنحاء مختلفة من جسده".

كما أُصيب شخص آخر بجروح متوسطة نتيجة إطلاق النار، ونُقل إلى المستشفى للعلاج، حيث يعاني من شظايا في الجزء العلوي من جسده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا في الحادث، مرجّحة أن خلفية الجريمة جنائية، مشيرةً إلى أن الحادث مرتبط بنزاع محلي أسفر حتى الآن عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم أبرياء. وأكدت الشرطة أنها نصبت حواجز وتُجري عمليات تمشيط واسعة لتحديد مكان المشتبه بهم.

وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام 206 قتلى، وكان آخرهم مهران أبو رقيق، شاب في العشرينات من عمره، قُتل بالرصاص قبل يومين في بلدة تل السبع بالنقب، وأُعلن عن وفاته أمس في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.