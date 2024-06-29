بسبب شطيرة وعصير: مقتل الفتى أحمد (15 عامًا) طعنا حتى الموت

قُتل أحمد أبو غظية (15 عاماً) طعناً حتى الموت الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) خلال مشاجرة في مدينة رهط، بسبب خلاف حول دفع ثمن شطيرة ومشروب.

وقامت طواقم نجمة داوود الحمراء بنقله وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب إسرائيل، حيث أعلن عن وفاته.

الحدث بدأ على ما يبدو بجدال بين شبان كانوا على خلاف بينهما في الماضي، إجتمعوا الى جانب كشك، وطلبوا شطيرة وعصير ثمنها 30 شاقلا، وبدأوا بمضايقة الفتى الذي عمل في المكان ولم يدفعوا له. وبعدها، قام الفتى بطعن أبو غظية انتقاما لذلك.

وقتل في جريمة إطلاق نار الأربعاء الماضي رجل في قرية الجديدة-المكر، وفي وقت سابق وقعت جريمة طعن في قرية معاوية.