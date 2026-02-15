السعودية تعيّن وزيرًا شيعيًا لأول مرة في تاريخها

أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين فهد بن عبد الجلال بن علي السيف وزيرًا للاستثمار، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها بتولي شخصية من الطائفة الشيعية حقيبة وزارية في الحكومة السعودية.

ويأتي هذا التعيين في سياق تحولات داخلية وإقليمية تشهدها المملكة، وسط سعيها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتنويع الاستثمارات ضمن خططها التنموية. ويحمل القرار دلالات سياسية ودينية لافتة، نظرًا لحساسية العلاقة التاريخية بين التيارين السني والشيعي في المنطقة.

وتُقدَّر نسبة المواطنين السعوديين من الطائفة الشيعية بما بين 15% و18% من إجمالي السكان، ويتمركز معظمهم في المنطقة الشرقية. وعلى مدى سنوات، أثيرت قضايا تتعلق بتمثيلهم السياسي والديني، ما يجعل هذا التعيين محل متابعة واهتمام على المستويين المحلي والإقليمي.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تعكس توجهاً نحو تعزيز مفهوم المواطنة الجامعة وإبراز خطاب الوحدة الداخلية، في وقت تعمل فيه الرياض على إعادة تموضعها الإقليمي وبناء توازنات جديدة في علاقاتها الدولية. هذا ويعتبر تعيين وزير شيعي في هذا التوقيت يُعد تطورًا بارزًا في المشهد السعودي.