الشرطة الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة ضخمة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أحبطت محاولة كبيرة لتهريب أسلحة عند معبر رابين، حيث تم اكتشاف 101 مسدس غلوك مع مخازنها مخبأة في خزان وقود إحدى المركبات. وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم من سكان رهط.

وتأتي هذه الضبطية في إطار عملية “فرامل الطوارئ” التي أطلقها قائد الشرطة داني ليفي لمحاربة الجريمة والإرهاب. ومنذ بدء هذه العملية، نفذت الشرطة 4627 عملية تفتيش وضبطت 890 قطعة سلاح فتاك، منها 471 مسدسا و99 بندقية و56 بندقية “كارلو” محلية الصنع و165 قنبلة يدوية و99 عبوة ناسفة. كما صادرت السلطات أكثر من 40 مليون شيكل نقدا، يشتبه في أنها جاءت من أنشطة إجرامية، فضلا عن 508 مركبات. وتواصل شرطة الحدود عملياتها في جميع المناطق لضمان أمن إسرائيل.