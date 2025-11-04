تسريب سديه تيمان : هجاري سيدلي بشهادة في قضية المدعية العسكرية

تتواصل عاصفة تسريب الفيديو من قاعدة تيمان والمدعية العسكرية العامة، واليوم (الثلاثاء) نشرت رئيسة قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش أنه على ما يبدو الشخص المتوقع أن يدلي بشهادته في القضية هو الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري.

في وقت سابق اليوم أعلن وزير الأمن كاتس عن تعيين مدعي عسكري جديد للمنصب، المحامي إيتي أوفير، بدلاً من المدعية العسكرية يفعات تومر-يروشلمي، التي قدمت استقالتها، وهي في صلب العاصفة، بعد أن تبيّن أنها متورطة في تسريب الفيديو من قضية سديه تيمان إلى وسائل الإعلام.

أيضًا المدعي العسكري السابق، متان سولومش، تم استجوابه واعتقل لفترة أطول للاشتباه بتورطه في القضية.

تومر-يروشلمي أقامت الدنيا وأقعدتها ، عندما خرجت من منزلها يوم الأحد بعد أن تركت رسالة بدت كرسالة انتحار، ثم توجهت إلى شاطئ تسوك القريب، وتركت سيارتها والمفاتيح بداخلها، واختفت.

مئات الأشخاص بحثوا عنها في المنطقة، بما في ذلك وحدات خاصة تم استدعاؤها ومروحية ساعدت من الجو، حتى تم العثور عليها بالقرب من الشاطئ من قبل رجال الشرطة. من هناك تم نقل المدعية العسكرية السابقة لتلقي العلاج الطبي والتحقيق لدى الشرطة، وأمس تم تمديد اعتقالها في المحكمة لثلاثة أيام - حتى يوم الأربعاء. وخلال غيابها اختفى الهاتف المحمول للمدعية العسكرية السابقة، والذي يحتوي على أدلة حاسمة للمحاكمة.