من هي قيادات حماس التي حاولت إسرائيل استهدافها في الدوحة ؟

أعلنت حماس رسميا أن الغارة التي استهدفت قياداتها في قطر اليوم فشلت وإن خمسة قتلوا في الغارة بينهم نجل القيادي في حماس خليل الحية، جاءت الغارة بعد تقديرات عن عقد قيادة حماس اجتماعا لبحث العرض الأمريكي الأخير لصفقة مختطفين.

التقديرات بأن الغارات على الدوحة استهدفت قيادات حماس التالية أسماؤهم: خليل الحية، خالد مشعل، موسى أبو مرزوق ، زاهر جبارين ، محمد درويش، حسام بدران، نزار عوض الله.

خليل الحية | خليفة هنية ورئيس فريق التفاوض

يُعتبر خليل الحية، المعروف أيضًا باسم أبو أسامة، شخصيةً محوريةً في قيادة حماس. شغل الحية منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة منذ اغتيال إسماعيل هنية العام الماضي، وهو عضوٌ في مجلس قيادتها. ولد الحية عام 1960 في قطاع غزة، وشغل عددًا من المناصب القيادية، منها نائب رئيس المكتب السياسي في غزة وعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.

تعززت مكانته في أوائل الألفية الثانية، عندما شغل منصب المتحدث باسم حماس، وفي عام 2006 انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني. على مر السنين، شارك في محادثات المصالحة بين حماس وفتح. بعد اغتيال هنية، تولى مكانه واستمر في قيادة ملف المفاوضات، حيث أجرى اتصالاتٍ مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك لقاءٌ مع مبعوث دونالد ترامب، آدم بولر. نجا من محاولتي اغتيال في عامي 2007 و2014.

غازي حمد | رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة

يُعتبر عازي حمد شخصية براغماتية في قيادة حماس. يشغل حاليًا منصب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، وشغل على مر السنين مناصب مختلفة، منها نائب وزير الخارجية، والمتحدث باسم حماس، ومستشار إسماعيل هنية، ورئيس هيئة المعابر. ولد في مخيم يبنا ،انضم إلى حماس في شبابه وقضى خمس سنوات في سجون إسرائيل.

يُعرف حمد، الحاصل على شهادة في الطب البيطري ويتحدث اللغتين العبرية والإنجليزية، بمشاركته في المفاوضات الدبلوماسية، بما في ذلك التوسط في صفقة شاليط. كما يُعرف بمواقفه المرنة نسبيًا، وانتقاداته الداخلية التي كان يُعرب عنها أحيانًا لقيادة حماس، مع دعمه للمصالحة مع السلطة الفلسطينية.

زاهر جبارين | شخصية محورية بتمويل حماس

يُعتبر زاهر جبارين من الشخصيات المحورية في تمويل حماس وعلاقاتها الدولية. شارك بعمليات مسلحة خلال الانتفاضة الأولى، وقضى عقوبة سجن طويلة في إسرائيل. بعد إطلاق سراحه في صفقة شاليط، استقر خارج السلطة الفلسطينية، وأصبح شخصية محورية في الجهاز الاقتصادي والسياسي للحركة.

أنشأ جبارين شبكة اتصالات عالمية، لا سيما في تركيا، لجمع ونقل الأموال والدعم اللوجستي لحماس. وتعتبره إسرائيل والولايات المتحدة عاملًا حاسمًا في توجيه الموارد إلى الحركة، مستخدمًا المؤسسات الخيرية والبنوك لتمويل جناحها العسكري. سياسيًا، يُعتبر جبارين مقرّبًا من قيادة حماس في الخارج، ويلعب دورًا هامًا في ترسيخ شرعية الحركة على الساحة الدولية.

موسى أبو مرزوق |

موسى أبو مرزوق سياسي بارز، يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي ورئيس وزارة العلاقات الدولية في حماس. شغل سابقًا منصب رئيس المكتب السياسي. يُعرف أبو مرزوق بأنه شخصية محورية في حشد الدعم الدولي للحركة.

في السنوات الأخيرة، برز في تصريحاته المنتقدة لأفعال حماس، بما في ذلك التعبير عن أسفه لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وتداعياته على قطاع غزة. ويؤكد على ضرورة المفاوضات والحلول السياسية، ويُعتبر أحيانًا شخصيةً تتبنى نهجًا أكثر اعتدالًا.

محمد درويش | "رجل الظل" - ومسؤول رفيع المستوى على اتصال بإيران

يشغل محمد درويش، المعروف أيضًا باسم أبو عمر حسن، حاليًا منصب رئيس مجلس شورى حماس. عمل درويش بشكل مكثف "خلف الكواليس"، وأدار تحويلات الأموال من إيران، وكان مسؤولًا عن تطوير البنية التحتية الاقتصادية للحركة حول العالم.

بعد اغتيالات مسؤولي حماس الرئيسيين، عُيّن درويش رئيسًا لمجلس قيادة مصغر، يضم أيضًا مشعل، وزاهر، وجبارين، والحية، ونزار عوض الله. ويُوصف بأنه "رجل ظل" يحافظ على ظهور إعلامي منخفض، لكنه يقود السياسة الاقتصادية والدولية لحماس، ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين..

نزار عوض الله | مهندس صفقة شاليط

نزار عوض الله عضو في المكتب السياسي لحركة حماس. كان أمين سر المجلس الإسلامي لحماس، ويُعتبر مقربًا من الشيخ أحمد ياسين. قضى عقوبة بالسجن ست سنوات في إسرائيل، وكان رئيسًا للمفاوضات حول صفقة شاليط.

في ديسمبر 2023، وردت أنباء عن مقتله في غارة جوية خلال الحرب. وقبل ذلك، أفادت تقارير أخرى بأنه أصيب بجروح بالغة. ومع ذلك، عُلم لاحقًا أنه لم يُصب في الهجوم، لأنه غادر القطاع قبل ذلك.

حسام بدران

حسام بدران قيادي بارز في المكتب السياسي لحركة حماس، وشغل سابقًا منصب قائد الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية. خلال الانتفاضة الثانية، شارك في التخطيط لهجمات انتحارية دامية. اعتُقل عام 2002 وأُفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة شاليط.

يؤيد بدران النهج العملي المتمثل في "التفاهمات المؤقتة" مع إسرائيل - أي وقف إطلاق نار مؤقت دون اعتراف رسمي. يُعرف بدران بنهجه الصريح تجاه وسائل الإعلام، بما في ذلك استخدام اللغة العبرية التي تعلمها في السجن الإسرائيلي لتوضيح مواقف حماس.