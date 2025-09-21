في إسرائيل يوضحون: لن نتهاون بشأن حماية الدروز في الاتفاق مع سوريا

قد يعجبك أيضًا -

يعقد في إسرائيل مساء اليوم (الأحد) اجتماع في الكابينت المصغر لمناقشة اتفاق محتمل مع سوريا. أحمد الشرع تحدث مؤخراً مع مسؤولين أمريكيين، وقال لهم إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق – وهو الأمر الذي يريد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سماعه. وبسبب ذلك، يمارس الأمريكيون ضغوطاً على إسرائيل.

كما ذُكر، في النقاش في الكابينيت المصغّر يواصلون النقاش لكن هناك فجوات، من بينها في قضية أمن الدروز-السوريين في منطقة السويداء، وقضايا أمنية إسرائيلية أخرى. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في وقت سابق اليوم إن إمكانية أن تتخلى إسرائيل عن منطقة العازلة في جنوب سوريا هي "مجرد نكتة".

مما قاله نتنياهو أيضاً: "نحن نناقش مع سوريا ترتيباً أمنياً يقومون بموجبه بنزع السلاح من جنوب غرب دولتهم، ونحن نهتم بأمن حلفائنا الدروز في جبل الدروز."