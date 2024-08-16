الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة والولايات المتحدة ينظمون عملية نقل مرضى من غزة إلى الأردن

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل نجحت في تسهيل عملية إنسانية ثانية لإجلاء مرضى غزة، أغلبيتهم من الأطفال”. وقال "نواصل الدفاع عن أنفسنا ضد التهديدات على سبع جبهات مختلفة"، وتابع"وأضاف: "إن إسرائيل تشن حربًا ضد حركة حماس، وليس ضد سكان غزة. وأي تعليقات تشير إلى خلاف ذلك لا تعكس سياسة دولة إسرائيل والمؤسسة الدفاعية في صدرها"

جاءت العملية بقيادة الولايات المتحدة، قامت العملية التي تم تنفيذها بالاشتراك مع منسق أعمال الحكومة في المناطق والجيش الإسرائيلي بإجلاء الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى الأردن، في أعقاب مهمة إنسانية مماثلة تم تنفيذها قبل عدة أسابيع.

وأكد غالانت على أنه "لتحقيق أهدافه، ينفذ الجيش الإسرائيلي سياسة الحكومة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وفقًا لمتطلبات القانون الدولي. وتشمل هذه السياسة أيضًا تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الأساسية. وبينما يركز المجتمع الدولي على القضايا الإنسانية"