الخارجية الإيراني:"الطاقة الذرية سترسل فريقا إلى طهران للتفاوض، والمفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد العداون الأخير"

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت باعتماد نهج جديد للتعاون بين الجانبان، إذ سترسل فريقاً إلى طهران للتفاوض"، مهدداً بوقف التفاوض مع الأوربيين في حال تم تفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية أغسطس/أب الجاري"

وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن "المفاوضات هذه المرة ستكون أكثر صعوبة بعد العداون الأخير"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي والإسرائيلي، الشهر الماضي، على إيران، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار"، وتابع "لا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار بعد العدوان الأخير، وكل شيء وارد"، لافتاً إلى أن "منشآتنا النووية تضررت بشدة".

وفي السياق هدد "الترويكا الأوروبية" بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015، إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن البرنامج النووي الإيراني.