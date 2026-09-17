مصدر مقرّب من مجلس السلام قال اليوم (الخميس) لـ i24NEWS إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية - الاغتيالات ، مع إبقاء حماس بجيشها وسلطتها - لن تؤدي إلى القضاء على التنظيم". المصدر انتقد السياسة الحالية في قطاع غزة، ويدّعي أنه رغم أن الاغتيالات الموجهة لعناصر حماس قد تكون مبررة، إلا أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى تفكيك التنظيم.

هذا وقال المصدر لـi24NEWS. إن "سياسة الحكومة هي الاغتيالات المستهدفة، مع الإبقاء على حماس وجيشها وسلطتها"،"مجلس السلام يريد تفكيكاً وتصفية كاملة لحماس. إسرائيل تغتال أفراداً من حماس، لكنها لا تقضي على حماس نفسها".

جاءت التصريحات في ظل خلاف نشأ حول السؤال بشأن كيفية التقدم في المرحلة التالية من العملية في غزة، وذلك في أعقاب الاتفاق في 30 تموز/يوليو بين حماس ومجلس السلام حول خطة لتفكيك تدريجي لسلاح التنظيم. مصدر مقرب من مجلس السلام رفض بشدة النهج الإسرائيلي، ووصفه بأنه "سياسة تشبه تلك التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر".

وأضاف المصدر لـi24NEWS :"الطريقة للقيام بذلك هي 14 يومًا من التهدئة، باستثناء العمليات ضد التهديدات الفورية، والتعاون الكامل من جانب الحكومة في جميع الخطوات التحضيرية واللوجستية المطلوبة لنزع السلاح طوعًا".

وتابع "إذا بدأت حماس بتفكيك نفسها بوتيرة سريعة وقدمت جميع إحداثيات الأنفاق، فسيكون ذلك ممتازًا" وشدد على أنه إذا لم تتجرد حماس من سلاحها"فإن الجيش الإسرائيلي سيحصل على دعم دولي للقيام بذلك بالقوة".