تقرير:"حزب الله يخزن كمية ضخمة من الأسلحة بمطار رفيق الحريري"

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن حزب الله يقوم بتخزين كمية ضخمة من الأسلحة والصواريخ والمواد المتفجرة الإيرانية في مطار بيروت (مطار رفيق الحريري)، جاء ذلك وفقا لشهادات عاملين في المطار.

ووفقا للتقرير المخزون يشمل على ما يبدو قذائف مدفعية غير موجهة من انتاج إيراني، صواريخ فتح-110 قصيرة المدى، صواريخ باليستية متنقلة وصواريخ M-600 مع مدى يزيد عن 150 حتى 200 كيلومترا.

وعثر بالمطار أيضا على صواريخ كورنيت AT-14 Kornet، صواريخ موجهة ضد المدرعات الموجهة بالليزر (ATGM)، كميات ضخمة من الصواريخ الباليستية بركان قصيرة المدى ومواد متفجرة RDX، غبار أبيض سام يُعرف أيضًا باسم Cyclone أو Hexagon.

هذا الاكتشاف يزيد من المخاوف بأن يتحول مطار رفيق الحريري والذي يبعد أربعة كيلومترات فقط من مركز المدينة، أن يتحول الى هدف عسكري مركزي.