توثيق مثير للقلق من احتجاجات القدس: تسجيل اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين وسحل محتج على الرصيف

حادثة خطيرة أخرى: وثق فيديو وزع مساء السبت وقع خلال الاحتجاج أمام مقر الحكومة في القدس، شرطي إسرائيلي وهو يصرخ في وجه متظاهر معتقل "سأغتصب أمك، أنا لا أتعاطف معك يا ابن العاهرة. والدتك ***".

التوثيق الكامل

🎥: الفقرة 27 أ من قانون حقوق المؤلف

كما أنه، في وقت سابق من نفس هذا المساء، خلال المظاهرة التي يدور الحديث عنها، تم تسجيل اعتقال أحد المتظاهرين وسحله على الرصيف في مظاهرة جرت بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع غزة في القدس.

توثيق إضافي - اعتقال عنيف لمتظاهر

كما تم تسجيل اشتباكات بين المتظاهرين وضباط الشرطة في مظاهرة في تل أبيب – وكذلك ضد عضو الكنيست نعمة لازيمي. وأصدر المقر النضالي "أحرار في بلادنا" رسالة عاجلة مفادها: "إن العنف الوحشي الذي مارسته الشرطة هذا المساء، سواء ضد عضو الكنيست نعمة لازيمي في تل أبيب أو ضد المتظاهرين في القدس، على شكل خنق خطير وشتائم صارخة، هي قمة الانحدار. إننا نطالب الشرطة الإسرائيلية بمعاقبة رجال الشرطة العنيفين بأشد العقوبات وإقالتهم فورًا من الخدمة. يجب ألا نتسامح مع تحول الشرطة الإسرائيلية إلى كتيبة تحت مسؤولية وزير متعطش للدماء يريد الانتقام من المتظاهرين. عار".