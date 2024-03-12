الرئيس التركي يعتزم زيارة العراق قبل نهاية أبريل

قال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى العراق قبل نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

ولفت يلدز الذي زار السفارة التركية في بغداد ومركز يونس أمره الثقافي، إلى أنه سيبدأ لقاءاته مع مسؤولين عراقيين غدا الأربعاء، وأوضح أنه سيجري مباحثات في وزارة الخارجية العراقية سيتم خلالها مراجعة العلاقات الثنائية، والتحضير لاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء في الفترة المقبلة وزيارة الرئيس أردوغان.

وأشار نائب الوزير الى أهمية مشروع طريق التنمية الذي يمتد من العراق إلى تركيا، وأكد أن المشروع سيلبي حاجة كبيرة، سيما وأن تركيا اقتصاد كبير وجارة لأوروبا.

وأضاف أن العراق أيضا "كان يمتلك اقتصادا كبيرا"، معربا عن أمله في أن يعود كما كان، وشدد على أن كلا البلدين متحمسان للمشروع، وأضاف "نعتقد أنه إذا تم تنفيذه فسيجلب فوائد (كبيرة) لا تقارن بتكلفته".

وقال يلدز حول الزيارة المزمعة للرئيس أردوغان إلى العراق، إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن الزيارة ستجري قبل نهاية أبريل".​​​​​​​