تأكيدات بعدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة رغم الإعلانات السابقة

في تطور جديد للأحداث المتسارعة، أوضح مسؤولون إسرائيليون أنه لن يتم إرسال وفد إلى رفح في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن الخطوة ستكون معتمدة على "إجابة محتملة من حماس تفتح أفقًا للمفاوضات والتقدم". هذه التطورات تأتي على خلفية التقارير التي تحدثت عن موافقة حماس على تخفيف شروط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولية من الهدنة، مع تقديم ضمانات من الوسطاء.

حماس، وفقًا للمعلومات المتوفرة، وافقت على المضي قدمًا في المرحلة الأولى من الصفقة التي تشمل إطلاق سراح 33 رهينة. تفاصيل المرحلة الثانية، والتي تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، لا تزال موضوع نقاش وإسرائيل تظل متحفظة حيالها.

بموجب الاقتراح الحالي، سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 40 يومًا، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في غزة. أيضًا، من المقرر تعليق الرحلات الجوية فوق قطاع غزة لعدة ساعات يوميًا، مع إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية من الصفقة تتطلب استعادة السلام المستدام في غزة وإعلان دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل بدء تبادل الأسرى بين الطرفين. كما تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

الموقف السياسي الإسرائيلي يظهر تأرجحًا، حيث أصدر مسؤولون إعلانات تنم عن نية الدخول إلى رفح بغض النظر عن الاتفاقات، الأمر الذي واجه انتقادات شديدة داخليًا، وأثار قلقًا حول إمكانية تقويض جهود السلام. الوزير بيني غانتس وعدد من المسؤولين دعوا إلى انتظار الردود الرسمية والتصرف بحرية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المفاوضات.

وفي السياق ذاته، تتواصل المحادثات في القاهرة بمشاركة وفد حماس، وهناك تفاؤل حذر حول إمكانية التوصل إلى تقدم. تشير التقارير إلى أن النقاشات تشمل تفاصيل المرحلة الثانية من الصفقة، التي تعد بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

في هذه الأثناء، يستعد سكان غزة لاحتمالية تحسن الأوضاع بعد أشهر من النزاع والمعاناة. الأمل يعلق على استجابة حماس الإيجابية والتزام الجميع بالاتفاقيات التي قد ترسخ أسسًا لسلام دائم واستقرار في المنطقة.

مع استمرار المفاوضات، تبقى الأنظار موجهة نحو القاهرة، حيث يلعب الوسطاء دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي تعترض طريق السلام.