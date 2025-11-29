جامعة نورث وسترن ستدفع 75 مليون دولار في أعقاب التحقيقات الفيدرالية في معاداة السامية

توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاقية فيدرالية شاملة بشأن الحقوق المدنية مع جامعة نورث وسترن، تُلزم الجامعة بدفع 75 مليون دولار أمريكي وتطبيق تدابير جديدة لحماية طلابها وموظفيها من التمييز، بما في ذلك معاداة السامية. وتُلزم الاتفاقية، التي أعلنتها وزارة العدل والتعليم والصحة، الجامعة بإلغاء ممارسات القبول القائمة على أساس عنصري ومنع "بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود".

ووفقًا لصجيفة"واشنطن بوست"، فإن "الهدف هو ضمان امتثال نورث وسترن التام للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالمساواة في المعاملة. وستُبقي الجامعة الآن على قواعد صارمة تُنظم المظاهرات والاحتجاجات والعروض وغيرها من أشكال التعبير، بالإضافة إلى إلزامها بتعليم مُناهضة السامية".

وقالت المدعية العامة باميلا بوندي: "تُمثل هذه الاتفاقية انتصارًا آخر في نضالنا لضمان حماية المؤسسات التعليمية للطلاب اليهود وإعطاء الأولوية للاستحقاق". وستُسدد نورث وسترن المبلغ بحلول عام 2028.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تسوية أكبر مع جامعة كولومبيا، التي غُرِّمت بمبلغ 221 مليون دولار أمريكي بسبب ممارسات تمييزية ومزاعم معاداة السامية عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أشاد رئيس جامعة نورث وسترن، هنري بينين، بالاتفاق ووصفه بأنه "صعب ولكنه ضروري"، مؤكدًا أنه ليس اعترافًا بالذنب ولا إقرارًا بأي مخالفة. وأصرّ على أن "جامعة نورث وسترن تُديرها. لم نتنازل عن أي سيطرة على التوظيف أو القبول أو البرامج الأكاديمية". بفضل هذا الاتفاق، ستُغلق التحقيقات الفيدرالية، وستُصبح الجامعة مؤهلة مجددًا للحصول على تمويل بحثي كبير جمّدته واشنطن مؤخرًا.