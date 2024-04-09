لبنان يعتقل 7 سوريين بشبهة قتل باسكال سليمان.. فما قصة سيارته الفخمة؟

قامت السلطات اللبنانية، بإيقاف 7 سوريين يُشتبه في ضلوعهم بمقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية عُثر على جثته في سوريا، حسب ما قال مصدر قضائي وآخر عسكري الثلاثاء.

وقال المصدر العسكري، إن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه فيهم في قتل باسكال سليمان الذي خُطف في منطقة جبيل شمال لبنان الأحد.

وأثارت القضية ضجة في لبنان حيث اعتبر حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله المدعوم من إيران، أن الجريمة "عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس".

ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب متلفز الاثنين أن يكون حزبه ضالعًا في عملية الخطف، معتبرًا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

وقال المصدر القضائي إن "إفادات الموقوفين أجمعت على أن الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة" سيارة سليمان.

وأشار الجيش اللبناني في بيان مساء الاثنين إلى أنه "تبيّن خلال التحقيق مع معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل".