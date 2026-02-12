مفوض الشرطة الإسرائيلية يحذر: "لا نستطيع وقفها".. ويطلب تدخل الجيش لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي

المفتش العام للشرطة، المفوض داني ليفي، تطرق صباح اليوم (الخميس) إلى أحداث العنف المتزايدة، على خلفية مقتل خمسة أشخاص يوم أمس وفي ساعات الصباح الباكر. وقال: "نحن في حالة طوارئ". وتوجه إلى الجيش وطلب منه التدخل والمساعدة في الحرب ضد الجريمة: "ليست لدينا القدرة على الردع والمنع عندما تكون أيدينا مقيدة، وآذاننا مغلقة وعيوننا معصوبة".

أعلن مفوض الشرطة الإسرائيلي داني ليفي، اليوم الخميس، عن حالة الطوارئ في أعقاب تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، بعد مقتل خمسة أشخاص خلال أقل من 24 ساعة في أربع مدن مختلفة، بينهم نجل رئيس بلدية سابق في رهط.

وقال ليفي إن "الوضع الحالي يتطلب تدخلًا شاملًا من جميع وزارات الحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والمنظمات الاجتماعية"، محذرًا من أن استمرار أعمال العنف يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن العام واستقرار المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تشديد العقوبات، وتقديم لوائح اتهام سريعة، واستعادة الأدوات التكنولوجية للشرطة لتعزيز قدرتها على مكافحة الجريمة المنظمة".

وأشار إلى أن عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام وصل إلى 45 شخصًا، مقارنة بـ31 شخصًا في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن معظم السكان العاديين يعانون نتيجة هذه الأعمال الإجرامية.

من جانبه انتقد عضو الكنيست جلعاد كاريف، عضو لجنة الأمن القومي، الوزير بن غفير قائلاً: "الشكوى الوحيدة التي يجب أن يوجهها المفوض هي ضد وزيره الفاشل، المجرم، وبلطجيته، وضد نفسه. لقد أثبتت الحكومة السابقة أن بالإمكان تغيير مسار الجريمة في غضون عام من العمل الجاد والمضني. يحتاج المواطنون الإسرائيليون إلى وزير ومفوض جادين ونزيهين، لا إلى أعذار واهية."