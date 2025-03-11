إسرائيل تعلن بدء مفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البرية

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم أنه في وقت سابق اليوم عقد "اجتماع رباعي" في الناقورة جنوب لبنان، بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وممثلين أمريكيين، فرنسيين ولبنانيين. وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع لـ i24news أن إسرئيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل الخلاف حول الحدود البرية.

كما أكد بيان ديوان نتنياهو تصريحات مبعوثة ترامب الى المنطقة مورغان اورتيغوس، وذكر إنه في إطار الاجتماع "اتفق على إقامة ثلاثة مجموعات عمل مشتركة تهدف الى تحقيق الاستقرار في المنطقة". وستناقش هذه المجموعات المواضيع التالية: النقاط الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، الخط الأزرق، ونقاط خلافية، والمعتقلين اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وذكر البيان أن هذه الخطوات جرت "بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكبادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني الجديد، وافقت إسرائيل بالإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين".