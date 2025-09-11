الحواجز الإسرائيلية تضاعف معاناة الفلسطينيين بين الإغلاق الأمني والاحتقان المتصاعد
الفلسطينيون يخسرون ستين مليونَ ساعةِ عملٍ سنويا بسببِ الحواجز والإجراءاتِ الأمنية
فراس حسنمراسل i24NEWS في الضفة الغربية
الحواجز والاغلاقات في الضفة الغربية التي تعتبرها إسرائيل خطَّ الدفاعِ الأول لمنعِ تنفيذِ هجماتٍ فلسطينيةٍ مسلحةٍ ضدَ أهدافٍ إسرائيلية... في حين يرى مراقبون أنها تزيدُ من الاحتقانِ وتسرّعُ من احتماليةِ انفجارِ الأوضاعِ الأمنية في الضفةِ الغربية.....كيف تؤثر هذه الحواجز على حياة الفلسطينيين اليومية ؟ مراسلنا فراس حسن أجرى تقريرا ميدانيا عن القضية يمكنكم مشاهدته أعلاه
