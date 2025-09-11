الحواجز الإسرائيلية تضاعف معاناة الفلسطينيين بين الإغلاق الأمني والاحتقان المتصاعد

قد يعجبك أيضًا -

الحواجز والاغلاقات في الضفة الغربية التي تعتبرها إسرائيل خطَّ الدفاعِ الأول لمنعِ تنفيذِ هجماتٍ فلسطينيةٍ مسلحةٍ ضدَ أهدافٍ إسرائيلية... في حين يرى مراقبون أنها تزيدُ من الاحتقانِ وتسرّعُ من احتماليةِ انفجارِ الأوضاعِ الأمنية في الضفةِ الغربية.....كيف تؤثر هذه الحواجز على حياة الفلسطينيين اليومية ؟ مراسلنا فراس حسن أجرى تقريرا ميدانيا عن القضية يمكنكم مشاهدته أعلاه