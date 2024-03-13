تقرير: الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر

ذكرت صحيفة"فايننشال تايمز" مساء اليوم الأربعاء، في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أن"الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على جماعة الحوثي اليمنية لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر" وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وقال المسؤولون إن "المفاوضات غير المباشرة، التي أثارت خلالها واشنطن أيضًا مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع، جرت في عمان في يناير/كانون الثاني المنصرم وكانت الأولى بين الخصمين منذ عشرة أشهر".

وترأس الوفد الأميركي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه الخاص إلى إيران أبرام بالي. ومثل نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين في طهران.

وقال المسؤولون إن "المسؤولين العمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين لذا لم يتحدثوا بشكل مباشر.

وتسلط المحادثات الضوء على كيفية استخدام إدارة بايدن للقنوات الدبلوماسية مع خصومها، إلى جانب الردع العسكري، في محاولة لتهدئة موجة الأعمال العدائية الإقليمية التي تشمل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي اندلعت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس"

وقال شخص مطلع على الأمر إن المسؤولين الأميركيين يعتبرون إنشاء قناة غير مباشرة مع إيران "وسيلة لإثارة مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة من إيران". وشمل ذلك نقل "ما يتعين عليهم القيام به من أجل منع صراع أوسع نطاقا، كما يزعمون أنهم يريدون".