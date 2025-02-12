تفاصيل أول مكالمة بين الرئيس بوتين والرئيس السوري الشرع

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مكالمة مع الرئيس السوري أحمد الشرع والمعروف بلقب محمد الجولاني، جاء وفقا لما أعلنه الكرملين. الحديث يدور عن أول مكالمة هاتفين بين الاثنين بعد انهيار نظام الأسد واللجوء الذي منحته موسكو للرئيس السوري المخلوع.

ويشار الى ان الرئيس بوتين دعم على مدار نظام الأسد. والشرع ورجاله وصفوا من قبل الكرمين حتى قبل أسابيع معدودة "إرهابيين".

ووفقا لبيان الكرملين خلال المحادثة مع الشرع :"تبادل الأطراف الأرء حول الوضع، وتم التشديد من الجانب الروسي موقفا داعما للسلطة والسيادة السورية على كل سوريا وشدد بوتين أن "روسيا مستعدة لدعم اقتصاد روسيا. وناقش الطرفان عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الطرفين".

وبحسب الكرملين، فإن "المحادثة جرت في جو بناء وثاقب وعملي". ولا يوجد في إعلان الكرملين أي إشارة إلى إمكانية تسليم بشار الأسد إلى سوريا والتعويض الروسي للحكومة السورية الجديدة.