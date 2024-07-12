القيادة المركزية الأميركية: دمرنا ثلاث مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة أن "قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن"، مشددة على أن "الطائرات كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، وقوات التحالف، والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أنها "تتخذ هذه الإجراءات من أجل حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

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وفي السياق قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، مساء اليوم الجمعة، إن "الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة".

ومنذ الخريف المنصرم يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

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ومنذ 12 يناير/كانون الثاني المنصرم، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.