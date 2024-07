القيادة المركزية الأميركية: دمرنا ثلاث مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة أن "قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن"، مشددة على أن "الطائرات كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة، وقوات التحالف، والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أنها "تتخذ هذه الإجراءات من أجل حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

