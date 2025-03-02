الاجتماعات السرية لممثل نتنياهو في روسيا

كشف المحلل العسكري يوسي يهوشوع، مساء السبت أن الجنرال رومان جوفمان، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد سلسلة من اللقاءات السرية في موسكو مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية. وعلمت i24NEWS أن موضوع المحادثات كان المستقبل في سوريا.

وفي سلسلة اللقاءات، ناقش السكرتير العسكري لنتنياهو الملف السوري، حيث طلب من المسؤولين السياسيين والعسكريين في روسيا البقاء في البلاد بدلاً من الأتراك. وذلك على خلفية وثاقة العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني). إن إنشاء قواعد عسكرية تركية يمكن أن يشكل مشكلة استراتيجية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، لأن حرية عملها في المنطقة ستكون محدودة.

في غضون ذلك، أصدر نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للدفاع عن بلدة جرمانا السورية، الواقعة في ضواحي دمشق والتي تعرضت لهجوم من قبل قوات النظام السوري. وقالوا في بيان "لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا ألحق النظام الضرر بالدروز، فسوف يلحقه الضرر منا". تجدر الإشارة إلى أنه في العقد الماضي كانت القرية تضم أهدافا لحزب الله من بين أهداف أخرى، وقد هاجمتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.